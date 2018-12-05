ترامب يدعو أوبك لعدم خفض إنتاج النفط

دعا الرئيس دونالد ترامب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء إلى عدم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل، مؤكدا أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وتأتي تصريحات ترامب فيما تستعد الدول من أوبك وخارجها لعقد اجتماع في فيينا الخميس والجمعة لبحث خفض الإنتاج.

وكتب ترامب في تغريدة "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

وفي حال قررت أوبك والدول غير العضوة في المنظمة والتي تنتج أكثر من نصف نفط العالم، الاستمرار في ضخ النفط عند المستويات القياسية الحالية فإنها تخاطر باستمرار انخفاض الأسعار.

وقد انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حاليا نحو 60 دولارا.

ولكن إذا قررت الدول خفض الإنتاج، فإنها تخاطر بخنق الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى النفط بأسعار معقولة لكي يستمر.

وانتقد الرئيس دونالد ترامب مرارا أوبك واتهمها بالإبقاء على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.