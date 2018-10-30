ترامب يعتزم إنهاء حصول المواليد لغير الأميركيين على الجنسية

يعتزم الرئيس دونالد ترامب توقيع مرسوم تنفيذي لإلغاء حق حصول المواليد لآباء غير أميركيين أو لمهاجرين غير شرعيين داخل الولايات المتحدة على الجنسية الأميركية.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "قيل لي ستكون هناك حاجة لتعديل الدستور" من أجل إنهاء حصول من يولدون على التراب الأميركي على الجنسية الأميركية بشكل تلقائي، لكنه أوضح أن الأمر غير صحيح وأنه يستطيع استخدام سلطته الرئاسية وإصدار مرسوم تنفيذي في هذا الإطار.

وجاءت تصريحات ترامب ضمن سلسلة إخبارية وثائقية تبثها شبكة HBO الأحد، ونشرت مقتطفات منها الثلاثاء.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي "يأتي إليه شخص ويلد مولودا يصبح مواطنا أميركيا ويتمتع بكل تلك المزايا"، واصفا الوضع بأنه "سخيف وينبغي إنهاؤه" وأن "العملية جارية وستتم بأمر تنفيذي".

ومن شأن أمر تنفيذي من هذا القبيل أن يواجه تحديات قانونية وصراعا في المحاكم للنظر في دستوريته.

وبموجب التعديل الـ14 من الدستور الأميركي فإن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطاتها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة".