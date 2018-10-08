ترامب يعرب عن قلقه بشأن اختفاء خاشقجي

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض "أتمنى أن تحل هذه المسألة، في الوقت الحالي لا أحد يعرف شيئا عن ذلك".

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب بعد ساعات من تصريحات للسناتور الأميركي ليندسي غراهام قال فيها إنه في حال تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال خاشقجي، فإن العواقب ستكون "مدمرة" على العلاقات بين واشنطن والرياض.

وكانت مصادر تركية تكلمت عن فرضية اغتيال جمال خاشقجي، بعد دخوله لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز بعض المعاملات الإدارية، لكن الرياض نفت على الفور هذه المعلومات وتؤكد أن الصحافي غادر مقر القنصلية بعد أن أنهى معاملاته.