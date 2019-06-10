ترامب يعلن اجتماعه مع جينبينغ في قمة العشرين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يتوقع عقد محادثات مع نظيره الصيني، شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة نهاية الشهر الجاري، محذرا من فرض رسوم تعريف جديدة إن لم ينعقد الاجتماع.

وسئل ترامب عن احتمالية فرض عقوبات في حال امتناع جينبينغ من الحضور للقمة المنعقدة في أوساكا اليابانية في 28-29 حزيران/يونيو، ليرد بالتأكيد، خلال مقابلة تلفزيونية له مع قناة "CNBC".

واستبعد ترامب عدم حضور نظيره، قائلاً إن الاجتماع قد حدد وأنه يرجح مجيئه.

وذكر متحدث باسم الخارجية الصينية، الشهر الماضي، أنه لا يملك "أي معلومات في الوقت الحالي"، حول المحادثات بين جينبينغ وترامب.

يأتي هذا بسبب المواجهات الأخيرة بين أقوى اقتصادين في العالم، حاول فيها ترامب الضغط على الصين بإحداث تغيير جذري في سياساتها.

ومن جهة أخرى لمح ترامب، الإثنين، احتمالية فرض المزيد من الرسوم الجمركية على النبيذ الفرنسي، مضيفا في المقابلة التلفزيونية ذاتها أن الولايات المتحدة تجيز " دخول النبيذ الفرنسي - الذي يعد فاخرا - بأسعار زهيدة"، مضيفا أن ذلك أمر "غير عادل، سنفعل شيئا لإعادة التوازن في هذا الملف".