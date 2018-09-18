ترامب يعلن استراتيجية للدفاع البيولوجي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة الأخطار البيولوجية سواء أكان مصدرها هجمات متعمدة أم حوادث عرضية.

وقال ترامب في بيان إن هذه الاستراتيجية تتضمن أولويات سيتم تحديثها سنويا لتحسين سبل استباق مثل هذه الحوادث أو الهجمات و"الحؤول دونها والاستعداد لها ومواجهتها وإدارة تداعياتها" في حال وقوعها.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة ستشكل لجنة وزارية للدفاع البيولوجي برئاسة وزير الصحة أليكس عازار مهمتها تنسيق الجهود بين كل الأجهزة والوكالات المعنية.

وتم الكشف عن هذه الاستراتيجية بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 للهجمات البيولوجية التي استهدفت الولايات المتحدة بواسطة الجمرة الخبيثة "أنتراكس" وأوقعت خمسة قتلى في غمرة اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.