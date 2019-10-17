ترامب يعلن استقالة وزير الطاقة ريك بيري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في إدارة ترامب.



وقال ترامب في تكساس "قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن، ثلاث سنوات هي وقت طويل"، مضيفا "لدينا بديل".

ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.

وترامب مهدد بالمساءلة والعزل لاتهامه بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني كي يحقق في قضية تتعلق بمنافسيه الديموقراطيين قبل انتخابات 2020 الرئاسية.



وأصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الذين يجرون التحقيق مذكرة استدعاء لبيري الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تسليم مستندات متعلقة بتعاملاته مع أوكرانيا بحلول 18 أكتوبر.



وقاد بيري سياسة "الهيمنة في مجال الطاقة" التي وضعها ترامب، وشملت زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ودول أخرى، وأشرف على زيادة إنتاج هذا الوقود.



وقال ترامب إن بيري أبلغه قبل شهور بنيته الاستقالة، وأنه يخطط لترك منصبه مع نهاية العام.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قد درس سابقا تعيين بيري في مناصب رفيعة أخرى، بما في ذلك منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بسبب عدم ارتباط اسمه بفضائح شخصية.



وبيري الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الطاقة في ديسمبر 2016 هو المسؤول الذي خدم لأطول فترة في ادارة ترامب دائمة التغيير على صعيد الأشخاص.