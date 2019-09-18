خلفا لبولتون.. ترامب يعتزم تعيين أوبراين مستشارا للأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيعين المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روبرن أوبراين مستشارا للأمن القومي، خلفا لجون بولتون الذي أقاله ترامب في وقت سابق.

وكتب ترامب في تغريدة أن أوبراين حقق نجاحا كبيرا في مهمته الحالية وأنه عمل معه طويلا، متوقعا أن ينجح في مهمته الجديدة.

وأعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي الاستغناء عن خدمات بولتون، واتهمه بأنه "ارتكب أخطاء كبيرة ولم يكن منسجما مع أعضاء في الإدارة أعتبرهم مهمين".

ويأتي تعيين أوبراين في وقت يتصاعد التوتر فيه بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد الهجمات على مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية، واتهام واشنطن لطهران بالوقوف خلفها.