ترامب يعلن اقتراب حظر قطع تحويل الأسلحة شبه الآلية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين أن إدارته على وشك الانتهاء من صياغة تعديل يحظر بيع قطع تجعل البنادق شبه الأوتوماتيكية تعمل مثل الأسلحة الآلية.

وتوقع الرئيس في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض الانتهاء من هذا التعديل القانوني في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

والقطع المشار إليها Bump Stocks تضاف إلى البنادق شبه الآلية لتعطيها قدرة إطلاق الرصاص بسرعة كبيرة.

وكان المحققون قد عثروا على عشرات الأسلحة في الغرفة التي استأجرها منفذ اعتداء لاس فيغاس في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وفي منزله بولاية نيفادا. وتبين أن 12 بندقية منها كانت مزودة بهذه القطع.

وأدى الاعتداء الذي وقع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 إلى مصرع 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.

وقالت السلطات إن قدرة ستيفن بادوك، منفذ الاعتداء، على إطلاق ما معدله مئات الأعيرة في الدقيقة الواحدة، وذلك لمدة 10 دقائق، كان عاملا رئيسيا في ارتفاع عدد الخسائر البشرية.

وقدم وزير العدل جيف سيشنز في آذار/مارس الماضي مقترحا يتضمن حظر هذه القطع بشكل فعال. وفي شباط/فبراير الماضي، وقع ترامب مذكرة توجه الإدارة لإجراء تعديل تنظيمي.