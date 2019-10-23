ترامب يعلن رفع العقوبات عن تركيا ويتوعدها في حال أخلت بالتزاماتها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في حديث من البيت الأبيض، توجيه وزير الخزانة الأميركية لرفع كل العقوبات عن تركيا، متوعدا أنقرة بعقوبات قاسية في حال أخلت بالتزاماتها.

وقال ترامب إن تركيا أبلغت إدارته بأن الهدنة ستكون دائمة وأنها ستوقف هجومها في شمال شرق سوريا.

وأوضح ترامب أن تركيا والأكراد وسوريا كانوا في قتال مستمر "لقرون"، مشيرا أن واشنطن تمكنت من تثبيت وقف إطلاق النار، كما هزمت تنظيم داعش "100 في المئة".

ودعا ترامب دول المنطقة إلى تحمل مسؤوليتها، وطلب من تركيا احترام التزاماتها تجاه الأكراد وقتالها ضد تنظيم داعش.

وبخصوص تواجد القوات الأميركية في المنطقة، أكد ترامب أن جزءا صغيرا من هذه القوات سيبقى لحماية حقول النفط ولمنع داعش من الوصول إليها مجددا.

وكشف ترامب أن القائد الأعلى لقوات سوريا الديمقراطية طمأنه بأن داعش والمعتقلين من التنظيم تحت السيطرة.

وتعهد ترامب بإرسال القوات الأميركية فقط عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح القومية، مؤكدا أن إدارته مستعدة لتحمل اللوم.