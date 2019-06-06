ترامب: لا تقدم في محادثات بنس مع المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جولة المحادثات بين نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في البيت الأبيض انتهت من دون إحراز تقدم كاف لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية.

وأضاف ترامب أن المحادثات ستستأنف غدا الخميس، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية ابتداء من يوم الاثنين المقبل في حال عدم التوصل الى اتفاق.

وتوقع الرئيس ترامب أن يرتفع عدد الشركات الأميركية التي ستنقل أعمالها من المكسيك إلى الولايات المتحدة بقدر ما ترتفع نسبة التعريفات الجمركية على صادرات المكسيك.