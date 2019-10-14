أوامر بإجراءات ضد مسؤولين أتراك.. ترامب: سنعاقب تركيا بشدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة التركية، وعلى أي شخص يساهم في إجراءات أنقرة المزعزعة للاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستوقف فورا المفاوضات التي تقودها وزارة التجارة، بخصوص اتفاق تجاري مع تركيا تصل قيمته إلى 100 مليار دولار، إلى جانب إعادة رفع الرسوم على الصلب إلى نسبة 50 في المئة، بعد خفضها في مايو الماضي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن المرسوم الرئاسي، سيسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية شديدة على أولائك الذين قد يتورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعرقلة اتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع نازحين من العودة إلى ديارهم، وإجبار لاجئين على العودة، أو تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في سوريا.

الأمر الرئاسي سيسمح، وفق البيان، بمجموعة واسعة من العواقب بما في ذلك عقوبات مالية وحظر ممتلكات ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة.

وذكر ترامب قوله "منذ أول يوم لي في منصبي، عملت (...) بلا كلل للحفاظ على سلامة وأمن الولايات المتحدة ومواطنيها. لقد حررت الولايات المتحدة وشركاؤنا 100 في المئة من الأراضي التي كانت خاضعة لخلافة داعش عديمة الرحمة".

وأضاف محذرا أنقرة "يجب على تركيا ألا تعرض هذه المكاسب للخطر"، مؤكدا أن عليها أيضا إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وخاصة الأقليات العرقية والدينية الضعيفة في شمال شرق سوريا.

وأردف أن الاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية واستهداف الأقليات العرقية أو الدينية أمر غير مقبول، مشددا على أن عودة اللاجئين يجب أن تتم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.

وتابع الرئيس الأميركي أن الهجوم العسكري التركي يعرض المدنيين للخطر ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا "لقد كنت واضحا تماما مع الرئيس رجب طيب أردوغان: إن تصرف تركيا يدفع لأزمة إنسانية ويهيئ الظروف لجرائم حرب محتملة".

وأكد أن على تركيا ضمان سلامة المدنيين بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، مشيرا إلى "أنها الآن أو قد تكون في المستقبل، مسؤولة عن اعتقال إرهابيي داعش في المنطقة". وقال ترامب "لسوء الحظ، لا يبدو أن تركيا تخفف من الآثار الإنسانية لغزوها".



وتابع "كما قلت، أعمل على سحب باقي العسكريين الأميركيين من شمال شرق سوريا"، مضيفا "نظرا لأن القوات الأميركية هزمت الوجود المادي لداعش، فإن قوات الولايات المتحدة التي تغادر سوريا ستعيد انتشارها الآن وتبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حدث في عام 2014 عندما احتدم التهديد المهمل الذي شكله داعش في مختلف أنحاء سوريا والعراق".

وأعلن الرئيس الأميركي أن بصمة صغيرة من قوات الولايات المتحدة ستبقى في قاعدة التنف في جنوب سوريا، لمواصلة تعطيل فلول داعش.



وختم ترامب بيانه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستستخدم بشدة العقوبات الاقتصادية لاستهداف أولئك الذين يمكّنون أو يسهلون أو يمولون هذه الأعمال الشنيعة في سوريا. وقال "أنا على استعداد تام لتدمير اقتصاد تركيا بسرعة إذا واصل القادة الأتراك السير في هذا المسار الخطير والمدمّر".