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أميركا

ترامب يعيد نشر فيديو من كربلاء عبر حسابه في تويتر

متظاهر في كربلاء يحاول الاحتماء من قنابل الغاز المسيلة للدموع في 28 أكتوبر 2019

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر تغريدة باللغة العربية تتضمن فيديو يظهر فيه عراقيون غاضبون يحرقون جزءا من جدار القنصلية الإيرانية في كربلاء، ويرمونها بالحجارة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمحتجين عراقيين وهم يحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء، ورفع بعضهم العلم العراقي فوق أسوارها.

الرئيس دونالد ترامب يعيد نشر فيديو من العراق
الرئيس دونالد ترامب يعيد نشر فيديو من العراق


وهتف متظاهرون أمام القنصلية بهتافات مناهضة لإيران مثل "إيران بره بره وكربلاء تبقى حرة"، وذلك قبل سماع أصوات طلقات نارية، وصفها أحد المحتجين بالرصاص الحي الذي يطلق على المتظاهرين، حسب قوله.

وأوقفت إيران الأحد الزيارات الدينية لمواطنيها إلى العراق حتى إشعار آخر. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء فارس إن جميع الموظفين الإيرانيين في العراق قد عادوا إلى إيران.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

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