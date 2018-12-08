ترامب يعين رئيسا جديدا للأركان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت تعيين قائد سلاح البر الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة خلفا للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسرني أن أعلن تسمية الجنرال ذي النجوم الأربعة مارك ميلي، رئيس أركان سلاح البر الأميركي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد".

وأضاف في تغريدة ثانية "أنا ممتن لهذين الرجلين الرائعين على الخدمات التي قدماها لبلادنا".

وأنهى ترامب تغريدته بعبارة "موعد التسليم والتسلم سيحدد لاحقا".

والجنرال ميلي (60 عاما) ضابط لامع تخرج من جامعة برينستون وشارك في حروب عديدة ولا سيما في العراق وأفغانستان.

ومن المقرر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكن حديث ترامب عن موعد التسليم والتسلم يعني أن رئيس الأركان قد يتقاعد قبل أوانه.