"يتعرض لمعاملة سيئة".. ترامب يغير محل إقامته الدائمة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تغيير محل إقامته من "برج ترامب" في حي مانهاتن في نيويورك إلى "بام بيتش" في فلوريدا.

وكتب ترامب في تغريدة إن يحب مدينة نيويورك وشعبها، ودفع ضرائب بملايين الدولارات لمدينة نيويورك والولاية، ومع ذلك فقد تم التعامل معه "بشكل سيء" من قبل السياسيين هناك.

وكتب في التغريدة أن مستاء لاتخاذ هذا القرار لكنه يرى أنه الأفضل لكل المعنيين.

وتعتبر نيويورك المدينة التي ولد فيها ترامب وترعرع فيها وأقام فيها أعماله التجارية وطالما اعتبارها موطنه مدى الحياة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس إن وثائق حكومية تظهر أنه قد قام الشهر الماضي بتغيير محل إقامته إلى بام بيتش في فلوريدا، وكذلك فعلت السيدة الأولى ميلانيا.