ترامب يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

قال الرئيس دونالد ترامب في بيان الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 10 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

واستثنى ترامب سلعا معينة من هذه الرسوم من بينها الساعات الذكية التي تنتجها شركتا "آبل" و "فيتبت" وغيرها من المنتجات الاستهلاكية مثل خوذ الدراجات ومقاعد الأطفال في السيارات.

وسيتم استبعاد الأجهزة التي تستخدم الاتصالات اللاسلكية بتقنية البلوتوث، والتكنولوجيا المستخدمة في أجهزة "أيربود" لشركة آبل وغيرها من المنتجات التي تعمل مع الهواتف الذكية، من قائمة التعريفات الجديدة.

وأضاف ترامب في بيان أن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تستهدف 267 مليار دولار من الواردات الصينية، ستتخذ في حال أقدمت الصين على "إجراءات انتقامية" ضد المزارعين أو الصناعات الأميركية.

وذكر مسؤول كبير في إدارة الرئيس ترامب "أن نسبة التعريفات الجمركية الجديدة سترتفع إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام، مما يتيح للشركات الأميركية بعض الوقت لتحويل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى بلدان بديلة".