ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات صارمة على إيران، ذاكرا أن "الطريق الذي تسلكه إيران مدمر".

وتركز العقوبات الجديدة على حرم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من "الوسائل المالية".

وقال ترامب إن العقوبات الجديدة تأتي ردا على إسقاط الطائرة الأميركية دون طيار، واستبعد الرئيس الأميركي سعي الولايات المتحدةإلى نزاع مع إيران وتحبيذه الوصول إلى اتفاق، وقال: "تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل".

وشدد ترامب مجددا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن العقوبات تهدف إلى الحد من تمويل إيران للإرهاب وأضاف أن العقوبات الجديدة تطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والمتوقع تطبيقها ضده "هذا الأسبوع".

العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تطال ثمانية من قادة الحرس الثوري