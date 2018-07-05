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الولايات المتحدة

ترامب يقبل استقالة مدير وكالة حماية البيئة

سكوت برويت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس استقالة مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت من منصبه، بعد ما واجه فضائح متزايدة حول إنفاقه وسلوكه في السلطة.

وقال ترامب على تويتر: "لقد قبلت استقالة سكوت برويت مديرا لوكالة حماية البيئة. داخل الوكالة قام سكوت بعمل رائع، وسوف أكون دائما ممتنا له على ذلك".

وأعلن ترامب أن أندرو ويلر، نائب برويت، سيتولى مهام منصبه بالوكالة.

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