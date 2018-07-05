ترامب يقبل استقالة مدير وكالة حماية البيئة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس استقالة مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت من منصبه، بعد ما واجه فضائح متزايدة حول إنفاقه وسلوكه في السلطة.

وقال ترامب على تويتر: "لقد قبلت استقالة سكوت برويت مديرا لوكالة حماية البيئة. داخل الوكالة قام سكوت بعمل رائع، وسوف أكون دائما ممتنا له على ذلك".

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018

وأعلن ترامب أن أندرو ويلر، نائب برويت، سيتولى مهام منصبه بالوكالة.