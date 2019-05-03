ترامب يقدم ميدالية الحرية لتايغر وودز

يعتزم الرئيس دونالد ترامب تقديم ميدالية الحرية الرئاسية لتايغر وودز الأسبوع المقبل.

وقالت سارا ساندرز، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن حفلا لتوزيع الجوائز سيقام في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الاثنين.

وكان وودز قد تغلب على المعوقات الشخصية والمهنية للفوز ببطولة الأساتذة للمرة الخامسة في الشهر الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة بعد البطولة أنه هنأ وودز وأبلغه أنه سوف يحصل على الميدالية بسبب "نجاحه الباهر وعودته لرياضة الجولف وأهم من ذلك، العودة للحياة".

والميدالية هي أكبر تكريم لمدني.

ترامب من كبار عشاق الجولف ولعب مع وودز في نادي جولف ترامب في جوبيتر بفلوريدا في شباط/فبراير. وشاهد ترامب أيضا مباريات الأساتذة من نادي الجولف الخاص به في فرجينيا.