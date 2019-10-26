ترامب يقدم نصيحة لرئيس أبل بشأن تصميم آيفون

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نصيحة للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك حول تصميم هاتف آيفون.

وانتقد ترامب عبر صفحته في فيسبوك تخلي أبل في هواتف آيفون الجديدة عن الزر الرئيسي واعتماد تقنية اللمس والسحب Swipe بدلا منه.

وكتب ترامب عبر صفحته في فيسبوك: " إلى تيم: الزر في آيفون كان أفضل بكثير من السحب."

وتخلت أبل عن الزر الرئيسي في هواتفها ابتداء من iPhone X الذي أبصر النور عام 2017.

ولم يتضح الطراز الذي يعتمده ترامب حاليا من هواتف أبل سواء كان iPhone X أوiPhone XR أو iPhone XS أو حتى الجيل الأحدث iPhone 11.

وفي عام 2017 ذكرت تقارير إعلامية أن ترامب تخلى عن هاتف بنظام أندرويد لصالح آيفون.

يذكر أن ترامب وتيم التقيا سابقا حيث طلب الرئيس منه نقل مصانع تجميع آيفون إلى أميركا من أجل توفير فرص عمل أكبر في السوق الأميركية.