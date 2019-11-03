ترامب يقلل من أهمية تقارير عن اختراق مهربين الجدار مع المكسيك

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن تقارير مفادها أن مهربين تخطوا "الجدار" الحدودي مع المكسيك عبر إقدامهم على نشره بسهولة مستخدمين أدوات يسهل الحصول عليها.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن "لدينا جدار قوي جدا ومن السهل إصلاحه".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أن مهربين من المكسيك دخلوا الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عبر حفر فجوات في أجزاء جديدة من الجدار الحدودي، مصنوعة من الأسمنت والفولاذ، بواسطة مناشير متوافرة في الأسواق مقابل نحو 100 دولار.

وكان ترامب قد وعد بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ الشهر الماضي "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود".

وأضاف "إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارا في كولورادو"، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعدا بأن يكون هذا الجدار "جدارا جميلا، جدارا كبيرا يعمل حقا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

وتابع "نحن نبني جدارا في تكساس، ولا نبني جدارا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتو".

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016.