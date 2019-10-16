ترامب يقول إن "الأكراد ليسوا ملائكة".. وتوضيح من البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأكراد الذين تشن عليهم تركيا هجوما منذ ثمانية أيام في شمال سوريا إثر انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، "ليسوا ملائكة"، وإنهم "محميون بشكل جيد".

وقلل ترامب خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في البيت الأبيض، من أهمية الأزمة التي سببها الاجتياح التركي، قائلا إن العملية العسكرية مشكلة بين دمشق وأنقرة ولا علاقة للولايات المتحدة بها.

وتابع أن الأكراد "أساسا هم ليسوا ملائكة". وأوضح البيت الأبيض بعيد تصريحات ترامب أن ما يقصده الرئيس الأميركي "هو أن الأكراد مقاتلون شرسون وقادرون على حماية أنفسهم".

ويأتي ذلك فيما يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو في وقت لاحق الأربعاء إلى أنقرة من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والضغط عليه من أجل إعلان وقف لإطلاق النار.

ويواجه الرئيس ترامب اتهامات في الولايات المتحدة ومن قبل حلفائه الأجانب "بالتخلي" عن الأكراد الذي كانوا أبرز شريك للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش.

وأكد ترامب في حديثه للصحفيين الأربعاء، أن فرض عقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة وأن الأمر متروك للدول هناك لحل المشكلة.

الرئيس التركي من جانبه، قال في تصريحات لصحفيين في البرلمان التركي في وقت سابق الأربعاء، إنه يعيد تقييم زيارته المزمعة لواشنطن في نوفمبر، لكنه قد يزور روسيا. وأكد أنه لن يعلن وقفا لإطلاق النار وطالب المقاتلين الأكراد بإلقاء السلاح والانسحاب من الشريط المحاذي للحدود التركية.

وبعد أسبوع على بدء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد، أدت العملية العسكرية إلى إعادة خلط الأوراق في شمال شرقي سوريا. وعادت قوات النظام بالاتفاق مع المقاتلين الأكراد إلى مناطق خرجت عن سيطرة دمشق منذ سنوات، فيما بدأت موسكو تملأ الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأميركية.

والهدف المعلن للعملية التركية هو إقامة "منطقة آمنة" بعمق 32 كلم على حدود تركيا تعيد إليها قسما من اللاجئين السوريين الموجودين على أرضها والبالغ عددهم 3.6 مليونا، لتبعد عن حدودها الأكراد الذين تعتبرهم مصدر زعزعة لاستقرارها.

وتصف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبر العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، في شمالي سوريا بأنها "إرهابية" باعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا منذ عقود على الأراضي التركية.