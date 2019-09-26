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الشرق الأوسط

ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين الكبار الولايات المتحدة

مبنى وزارة الخارجية الأميركية

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ذكر البيت الأبيض في إعلان أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين.

وجاء في الإعلان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض الأربعاء أن "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أميركيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة".

وقال ترامب في الإعلان" :في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".

ومنح الرئيس وزير الخارجية أو من ينوب عنه السلطة لتحديد الأشخاض الذين ينطبق عليهم هذا القرار، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي.

لن ينطبق هذا القرار على أًحاب البطاقات الخضراء واللاجئين، ولن يعيق الحق في طلب اللجوء.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.

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