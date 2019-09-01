Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أميركا

ترامب يكشف عن مشاورات مع الكونغرس للحد من حيازة الأسلحة في أميركا

ترامب يتحدث إلى وسائل الاعلام في البيت الأبيض بواشنطن في 1 سبتمبر 2019

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يتشاور مع جمهوريين وديمقراطيين بشأن جهود محتملة في الكونغرس تتعلق بقوانين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إطلاق نار عشوائي جديد في ولاية تكساس السبت.

وأضاف ترامب للصحفيين أن حادث إطلاق النار الأخير لم يغير شيئا في الجهود الجارية لإعداد حزمة تشريعات متعلقة بالأسلحة.

وأوضح أنه لا يؤمن بأن فحص خلفيات مشتري الأسلحة سيمنع وقوع تلك الحوادث، مضيفا "لم يكن ليمنع أيا من تلك الحوادث".

وكانت وسائل إعلام محلية أميركية قد كشفت عن ارتفاع حصيلة إطلاق النار على طريق سريع في غرب تكساس إلى 7 قتلى، وأصيب 21 آخرون.

/**/ /**/ /**/ سيارة على زجاجها ثقب رصاصة على الطريق السريع بين أوديسي وميدلاند في تكساس السبت
على صلة

تكساس.. مطلق النار "أبيض في منتصف الثلاثينيات"

وفي الثالث من أغسطس، قتل 22 شخصا معظمهم من المتحدرين من أميركا اللاتينية، كانوا يتسوقون في متجر مكتظ من متاجر وولمارت في إل باسو.

/**/ /**/ /**/ لقطة فيديو تظهر أفراد الشرطة في مدينة دايتون في أوهايو بعد إطلاق نار في 4 أوغست 2019
على صلة

العثور على 25 قطعة سلاح لدى شاب دعا لقتل الموظفين الفدراليين

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG