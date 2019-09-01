ترامب يكشف عن مشاورات مع الكونغرس للحد من حيازة الأسلحة في أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يتشاور مع جمهوريين وديمقراطيين بشأن جهود محتملة في الكونغرس تتعلق بقوانين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إطلاق نار عشوائي جديد في ولاية تكساس السبت.

وأضاف ترامب للصحفيين أن حادث إطلاق النار الأخير لم يغير شيئا في الجهود الجارية لإعداد حزمة تشريعات متعلقة بالأسلحة.

وأوضح أنه لا يؤمن بأن فحص خلفيات مشتري الأسلحة سيمنع وقوع تلك الحوادث، مضيفا "لم يكن ليمنع أيا من تلك الحوادث".

وكانت وسائل إعلام محلية أميركية قد كشفت عن ارتفاع حصيلة إطلاق النار على طريق سريع في غرب تكساس إلى 7 قتلى، وأصيب 21 آخرون.

وفي الثالث من أغسطس، قتل 22 شخصا معظمهم من المتحدرين من أميركا اللاتينية، كانوا يتسوقون في متجر مكتظ من متاجر وولمارت في إل باسو.