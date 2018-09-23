ترامب يلتقي آبي قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة

أجرى الرئيس دونالد ترامب محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك الأحد قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر قبل اللقاء "أنا ذاهب إلى نيويورك سأكون مع رئيس الوزراء الياباني آبي هذا المساء. سأتحدث عن (الملفين) العسكري والتجاري. لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نودّ أن نرى مزيدا من العلاقات التبادلية. الأمر سينجح!".

وبعد عشاء مع ترامب في برج ترامب في نيويورك قال آبي للصحافيين إنهما ناقشا ملف كوريا الشمالية ولا سيما مسألة خطف مواطنين يابانيين إضافة إلى العلاقات الأميركية اليابانية والدولية في "أجواء حارة كالمعتاد".

وأضاف آبي "في ما يتعلق بكوريا الشمالية اتفقنا على تعزيز الزخم الذي حققته القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة في حزيران/يونيو والتعاون بشكل وثيق ومتين في التوصل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

ويلقي ترامب كلمة الثلاثاء أمام الجمعية العامة، فيما يرتقب أن يترأس الأربعاء للمرة الأولى اجتماعا لمجلس الأمن حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويستقبل مقر الأمم المتحدة الذي حولته الشرطة إلى حصن في شرق مانهاتن، رؤساء زهاء 130 دولة وحكومة بزيادة عن عدد المشاركين العام الماضي، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من 40 بلدا.

ويتوقع أن يهيمن موضوعا كوريا الشمالية وإيران على أعمال الجمعية العامة.