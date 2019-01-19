ترامب يلتقي أسر القتلى الأميركيين بمنبج

يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى قاعدة دوفر الجوية لتأبين الأميركيين الأربعة الذين قتلوا في هجوم انتحاري في مدينة منبج السورية هذا الأسبوع.

وقال ترامب في تغريدة "سوف أغادر إلى دوفر لأكون مع عائلات أربعة أشخاص مميزين للغاية فقدوا حياتهم في خدمة بلدنا".



ولم تكن الرحلة إلى دوفر الواقعة في ولاية ديلاوير، مدرجة على جدول مواعيد الرئيس السبت، لكنه غرد بذلك قبل أن يغادر البيت الأبيض.



وكان التفجير الانتحاري في منبج أكثر الهجمات دموية على القوات الأميركية في سوريا منذ أن نشر الولايات المتحدة قوات في سوريا في عام 2015.

البنتاغون يكشف هوية قتلى تفجير منبج

وجاء الهجوم بعد شهر تقريبا على إعلان ترامب هزيمة داعش وقراره سحب القوات الأميركية من البلاد.





