ترامب يلتقي أمير قطر الشهر المقبل

يستقبل الرئيس دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في التاسع من تموز/يوليو في البيت الأبيض، وفق ما أعلنت واشنطن الجمعة مؤكدة "الشراكة" بين البلدين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "هذه الزيارة تستند إلى الشراكة القديمة بين الولايات المتحدة وقطر وستعزز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية المتينة أصلا".

وجاء في البيان أن الرئيس والأمير "سيبحثان التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي في القضايا الأمنية ومسائل مكافحة الإرهاب".

وتأتي الزيارة المرتقبة فيما تستمر الأزمة الخليجية. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة وعدم النأي بنفسها من إيران. لكن الدوحة تنفي دعم مجموعات متطرفة.