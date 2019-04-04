ترامب يلتقي كبير المفاوضين التجاريين الصينيين

يلتقي الرئيس دونالد ترامب الخميس نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو هي في البيت الأبيض، وفق جدول مواعيد رسمي من مكتب الرئيس.

ويسعى المفاوضون الأميركيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى ترامب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأميركية من جانب الصين، ما سيمسح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين دأبت على استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لسنوات عن طريق دعم شركاتها بقوة وسرقة تكنولوجيا شركات أميركية.

وكان ترامب قد قال في 29 آذار/مارس إن مفاوضات إنهاء معركة الرسوم الموجعة مع بكين تجري بشكل "جيد جدا" لكنه أكد أنه لن يقبل إلا "باتفاق رائع".

وقال ترامب إن المفاوضين الأميركيين والصينيين يقتربون من التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين الأميركيين قللوا من التوقعات باتفاق وشيك.