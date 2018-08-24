ترامب يلغي زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية

ألغى الرئيس دونالد ترامب الجمعة، زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية الأسبوع القادم.

وأرجع ترامب في تغريدة على تويتر السبب إلى "عدم إحراز تقدم كاف بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"

وأكد الرئيس ترامب أن الوزير بومبيو سيزور بيونغ يانغ قريبا بعد التوصل لاتفاق بشأن التبادل التجاري مع الصين، لكنه أرسل "أحر التحيات والاحترام للزعيم الكوري الشمالي" وقال إنه يتطلع للقائه قريبا.

واتهم الرئيس الأميركي بكين بأنها "لا تساعد في عملية نزع الأسلحة النووية مثلما كانت من قبل".