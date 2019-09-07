ترامب يلغي مفاوضات السلام مع طالبان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبني الحركة هجوما في كابل قتل فيه جندي أميركي و11 شخصا آخرون.

وقال الرئيس ترامب في سلسلة تغريدات إنه كان سيعقد اجتماعا سريا مع كبار زعماء طالبان في كامب ديفيد الأحد، ولقاء منفصلا مع الرئيس الأفغاني، مشيرا إلى أنهم كانوا سيتوجهون إلى الولايات المتحدة السبت.

وتابع قائلا " للأسف من أجل الحصول على نفوذ زائف، فقد تبنوا هجوما في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخرين. لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام. أي نوع من الناس سيتقتلون الكثير من الأفراد، على ما يبدو، من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟ لقد جعلوا الأمر أسوأ".

وكتب ترامب "إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام المهمة للغاية، بل وقتلوا 12 شخصا بريئا، فمن المحتمل أنهم لا يملكون القوة للتفاوض على اتفاق ذي معنى على أي حال".

والهجوم الذي يتحدث عنه ترامب، وقع الخميس في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وأعلنت قوة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الاطلسي في أفغانستان والتي تقودها الولايات المتحدة، مقتل جنديين، أميركي وروماني، في الانفجار الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على تويتر مسؤولية الحركة عن الهجوم. وأضاف أن 12 من "الغزاة الأجانب" قتلوا.

وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان على وشك التوصل إلى اتفاق بعد سلسلة مفاوضات عقدها الطرفان في الدوحة. اتفاق تقدم بموجبه طالبان ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأميركية التي تضم 13 ألف عسكري في أفغانستان.

وفي مطلع هذا الشهر قال المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد في اليوم الثامن والأخير من جولة المفاوضات التاسعة، "نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".