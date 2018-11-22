ترامب يلمح إلى إحتمال قيامه بزيارة أفغانستان

ألمح الرئيس دونالد ترامب الخميس إلى أنه قد يقوم بأول زيارة له إلى أفغانستان.

وأشاد ترامب في اتصال عبر الفيديو مع القوات الأميركية بأفغانستان، بضابط رفيع المستوى وقال له "نتقابل عند عودتك إلى الولايات المتحدة أو ربما قد نتقابل هناك".

وردا على سؤال صحافي لاحقا حول ما إذا كان ينوي زيارة أفغانستان، قال ترامب إنه سيقوم "بأشياء مهمة جدا في الوقت المناسب" دون مزيد من التوضيح.

وينتشر 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد 17 عاما من الحرب التي شنتها واشنطن على أفغانستان إثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وعادة ما يتم الابقاء على زيارات الرئيس لمناطق النزاع سرية حتى آخر لحظة.

وتحدث ترامب أيضا عن "مفاوضات بالغة الأهمية" جارية "حاليا" حول أفغانستان.

وأضاف "نتحدث عن السلام" و"إذا توصلنا الى شيء سيكون ذلك جيدا جدا، سأكون سعيدا جدا بذلك".

وقال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زادة خلال زيارة مؤخرا للمنطقة إنه "متفائل بحذر" بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الأفغان قبل الانتخابات الرئاسية الافغانية في 20 نيسان/أبريل 2019.