ترامب يلمح إلى احتمال تخلي ماتيس عن وزارة الدفاع

ألمح الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية إلى أن وزير دفاعه جيمس ماتيس ربما سيسعى إلى مغادرة منصبه.

وقال الرئيس لبرنامج "60 دقيقة" على محطة سي بي أس الأميركية عندما سُئل عما إذا كان ماتيس يريد أن يغادر منصبه: "لا أعرف. لم يبلغني بذلك. لقد تناولت الغذاء معه قبل يومين. علاقتي به جيدة للغاية".

وأضاف ترامب: "ربما يكون كذلك (مغادرة منصبه). إذا أردت أن تعرف الحقيقة، أعتقد أنه ديموقراطي بشكل أو بآخر"، حسب مقتطفات نشرتها المحطة للمقابلة التي ستبث كاملة مساء الأحد.

وتابع الرئيس: "لكن الجنرال ماتيس رجل جيد. تفاهمنا بشكل جيد. ربما يغادر. أعني في وقت ما، كل شخص سيغادر. هذه واشنطن".

ويأتي الحديث عن مغادرة ماتيس منصبه بعد أن ألمح ترامب من قبل إلى تغييرات مقبلة في إدارته.