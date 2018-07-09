ترامب يلمح إلى 'ضغوط سلبية' للصين على كوريا الشمالية

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الصين "قد تكون تمارس ضغوطا سلبية" على كوريا الشمالية بشأن الاتفاق على نزع بيونغ يانغ سلاحها النووي.

وأوضح ترامب عبر "تويتر": "لقد اتفقنا على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ... الصين في المقابل قد تكون تمارس ضغوطا سلبية بسبب موقفنا ازاء تجارتها، آمل ألا يكون الأمر كذلك".

وأكد الرئيس الأميركي أنه واثق أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "سيحترم الاتفاق الموقع والأهم من ذلك مصافحتنا".

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

وكان ترامب قد أعلن توصله إلى اتفاق مشترك مع زعيم كوريا الشمالية خلال قمة سنغافورة التاريخية التي عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي.

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ويشمل الاتفاق وثيقة موقعة بين الجانبين تنص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.