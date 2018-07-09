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ترامب يلمح إلى 'ضغوط سلبية' للصين على كوريا الشمالية

الرئيس دونالد ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بداية لقائهما التاريخي في سنغافورة

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الصين "قد تكون تمارس ضغوطا سلبية" على كوريا الشمالية بشأن الاتفاق على نزع بيونغ يانغ سلاحها النووي.

وأوضح ترامب عبر "تويتر": "لقد اتفقنا على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ... الصين في المقابل قد تكون تمارس ضغوطا سلبية بسبب موقفنا ازاء تجارتها، آمل ألا يكون الأمر كذلك".

وأكد الرئيس الأميركي أنه واثق أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "سيحترم الاتفاق الموقع والأهم من ذلك مصافحتنا".

وكان ترامب قد أعلن توصله إلى اتفاق مشترك مع زعيم كوريا الشمالية خلال قمة سنغافورة التاريخية التي عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي.

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ويشمل الاتفاق وثيقة موقعة بين الجانبين تنص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

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