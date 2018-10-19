ترامب يلوح بعقوبات في قضية خاشقجي

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات في قضية الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه سيشرك الكونغرس لتحديد الرد الأميركي على هذه القضية.

وأضاف في حديث للصحافيين في سكوتسدايل بولاية أريزونا "سأشرك الكونغرس بجدية لتحديد ما يجب فعله" في قضية خاشقجي.

وتابع "سأستمع بجدية للكونغرس، ولديهم مشاعر عارمة بخصوص الأمر، لذا سأعالج القضية بالاشتراك مع الكونغرس".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه سيعرف "الكثير حول قضية خاشقجي بحلول يوم الإثنين القادم"، مشيرا إلى ضرورة "أخذ أهمية العلاقات الأميركية السعودية بعين الاعتبار".

يتبع...