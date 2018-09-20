ترامب مخاطبا أوبك: خفضوا أسعار النفط فورا

دعا الرئيس دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض أسعارها، موجها انتقادات لدول الشرق الأوسط بسبب هذا الملف.

وكتب الرئيس في تغريدة صباح الخميس: "إننا نحمي دول الشرق الأوسط. لن تكون هذه الدول آمنة لفترة طويلة من دوننا، ومع ذلك يستمرون في الدفع باتجاه أسعار أعلى وأعلى للنفط! سنتذكر ذلك".

ودعا في التغريدة "أوبك" التي وصفها بـ"المحتكرة" إلى خفض الأسعار "فورا".

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2018

وطلب ترامب سابقا من دول أوبك ولا سيما السعودية زيادة الإنتاج وحذر المستوردين من الاستمرار في شراء النفط من إيران وإلا فإن العقوبات الأميركية ستطاولهم. وتفرض واشنطن عقوبات على إيران وفنزويلا العضوتين في أوبك.

وستدخل مجموعة جديدة من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر مع إعادة فرض عقوبات على منتجات النفط الإيرانية إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الإسلامية وعدد من الدول الكبرى.

وتدنى إنتاج النفط في إيران، أحد الأعضاء المؤسسين لأوبك، إلى أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2016 وفق وكالة الطاقة الدولية مع نأي مستوردي الخام الرئيسيين الهند والصين، بنفسيهما عن طهران.

وفي 2016، اتفقت الدول المنتجة داخل وخارج أوبك على خفض الإنتاج لرفع الأسعار بعد تدهور سوق النفط في 2014.

وأقفل برميل "لايت سويت كرود" الخفيف تسليم تشرين الأول/أكتوبر في سوق نيويورك الأربعاء على 71.12 دولارا، وهو أعلى مستوى سجله منذ تموز/يوليو.