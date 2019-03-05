ترامب يندد بـ'تحقيق الديموقراطيين'

ندد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بتحقيق جديد يجريه الديموقراطيون في الدائرة المقربة له ووصفه "بالاصطياد في الماء العكر".

وفي سلسلة تغريدات في ساعة مبكرة الثلاثاء قال الرئيس إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة "أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا" وأضاف "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه".

ويشتبه الديموقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في ارتكاب ترامب عدد من الجنح التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله.

وطلبت اللجنة القضائية الاثنين معلومات من 81 من الشخصيات والكيانات المرتبطة بترامب.

وطلبت الرسائل وثائق يمكن أن تكشف عن عرقلة محتملة للعدالة واستغلال السلطة من جانب الإدارة وترامب شخصيا.