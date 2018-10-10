ترامب يعتزم دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إنه يريد معرفة حقيقة اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن "الناس شاهدوه يدخل (إلى القنصلية السعودية) ولم يخرج"، مضيفا أنه يريد دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض.

وتابع الرئيس الأميركي أنه تحدث مع السعوديين "على أعلى المستويات" بخصوص هذه القضية، وأنه يعمل مع الأتراك لمعرفة حقيقة اختفاء الصحافي السعودي.

وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل.

وتقول خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط.

وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي، الناقد البارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.