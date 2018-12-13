ترامب: لم أطلب من كوهين خرق القانون

نفى الرئيس دونالد ترامب الخميس أن يكون قد طلب من محاميه السابق خرق القانون بعد الحكم على مايكل كوهين بالسجن ثلاث سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الجرائم.

وقال ترامب عبر "تويتر": "لم أطلب من مايكل كوهين أبدا أن يخرق القانون. لقد كان محاميا وكان من المفترض أن يعرف القانون".

وأضاف أن ما حدث "يطلق عليه طلب المشورة وعلى المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".

وحكم الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات على كوهين (52 عاما) بعد إدانته بعدة جرائم من بينها دفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة.

وقال كوهين أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن إن إعجابه بترامب أعماه.

وأعلن المحامي مسؤوليته عن جرائمه الشخصية "والجرائم التي تورط الرئيس دونالد ترامب".

وفي أول تصريح علني له على الحكم على كوهين أوضح ترامب أن الخبراء القانونيين برأوه من أي ذنب وكرر نفيه خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وقال إن جرائم كوهين لا تشتمل على تمويل الحملة.

وقال: "كوهين كان مذنبا بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة وهما ليستا تهمتين جنائيتين وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية".

وأضاف ترامب "لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتا. بصفته محامي فإن على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي".

وأقر كوهين بالإدلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس، وهي التهمة التي انبثقت من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت حملة ترامب لانتخابات الرئاسة 2016 تواطأت مع روسيا لضمان انتخابه.

ومن بين التهم الأخرى الموجهة لكوهين دفع أموال لشراء صمت امرأتين هددتا بالإعلان خلال الحملة الانتخابية عن اقامتهما علاقة مع ترامب.