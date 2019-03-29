ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس دونالد ترامب الجمعة بإغلاق الحدود الأميركية مع المكسيك الأسبوع المقبل إذا لم يوقف الجار الجنوبي "فورا" الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إنه سيغلق "الحدود أو أجزاء واسعة منها" إذا لم يوقف المكسيك حالا جميع المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الولايات المتحدة عبر حدودنا الجنوبية".

وقال إن إغلاق المعابر مع المكسيك "سيكون أمرا جيدا".

وألقى ترامب باللائمة على كل من الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة المكسيكية للمشاكل، واتهم المكسيك بحصد "ثروة" من الولايات المتحدة تتجاوز ما يدفعه الجار الجنوبي لحماية الحدود.

وقال إن الديمقراطيين يتحملون مسؤولية قوانين الهجرة الضعيفة في البلاد.

وسبق أن قال ترامب الذي جعل مواجهة الهجرة غير الشرعية من أولوياته السياسية، إنه قد يغلق الحدود لكنه لم يقدم على تنفيذ التهديدات في السابق.

وتأتي تغريدات ترامب وسط تزايد التحذيرات من إدارته حول الأزمة على الحدود وبعد أكثر من شهر على إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية والذي سببه نزاع حول مطالبات الرئيس الأميركي بتمويل لجدار حدودي مع المكسيك.