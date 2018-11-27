ترامب يهدد برسوم إضافية على الصين

أكد الرئيس دونالد ترامب مجددا عزمه زيادة الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة كما هو مقرر العام المقبل إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق وذلك في تصريحات تأتي قبل أيام من لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتعهد ترامب أيضا بفرض رسوم على كافة السلع المستوردة من الصين في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد فرض ترامب رسوما على أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية تمثل نحو نصف إجمالي السلع المستوردة كل عام، في مسعى للضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية.

وقال للصحيفة الاثنين: "إذا لم نتوصل لاتفاق، سأضيف الـ267 مليارا الأخرى" في إشارة إلى الواردات الصينية المتبقية التي لم تشملها الرسوم بعد.

وتابع أن "الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام منافسة من الولايات المتحدة".

وإذا مضى ترامب قدما في الرسوم العقابية الإضافية فإن ذلك سيشمل منتجات آبل المصنعة في الصين.

وفرضت واشنطن في أيلول/سبتمبر رسوما بنسبة 10 في المئة على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى لإرغام بكين على التراجع عن ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير نزيهة مثل نقل الملكية الفكرية والتدخل الحكومي الكبير في الأسواق.

ومن المتوقع ارتفاع الرسوم إلى 25 في المئة مطلع العام المقبل، وهو ما تأمل الشركات والأسواق الأميركية تجنبه.

وتواجه سلع بقيمة 50 مليار دولار رسوما عقابية بنسبة 25 في المئة.

وتأمل بكين أن تتراجع واشنطن عن الزيادة خلال الاجتماع بين ترامب وشي المرتقب هذا الأسبوع.