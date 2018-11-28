ترامب يهدد بفرض 'ضريبة الدجاج'

ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية قيامه بفرض ضرائب على الواردات من السيارات في أعقاب أزمة شركة "جنرال موتورز".

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وكتب الرئيس في تغريدتين أنه يريد تطبيق ضرائب بقيمة 25 في المئة على السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة على غرار ضريبة مطبقة بنسبة 25 في المئة على الشاحنات الصغيرة التي تدخل البلاد ويطلق عليها "ضريبة الدجاج".

وقال موقع بيزنس إنسايدر إن ترامب يشير إلى قرار أصدره الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون عام 1964 بفرض هذه الضريبة ردا على ضريبة أوروبية بقيمة 50 في المئة على بعض أنواع الدجاج القادم من الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس ترامب أن الضريبة إذا طبقت فسيـُصنع العديد من السيارات داخل الولايات المتحدة ولن تضطر جنرال موتورز إلى إغلاق مصانع.

ودعا ترامب الكونغرس إلى التعامل "بذكاء" مع ملف التجارة، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية أن يتخذ هو إجراء، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي "يتمتع بسلطة كبيرة في هذا الملف".