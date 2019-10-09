ترامب يجدد تهديد تركيا "إذا تجاوزت العملية حدودها"

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما هو "أسوأ من العقوبات إذا تجاوزت العملية العسكرية حدودها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي جنود في المنطقة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف ترامب "فعلت ذلك من قبل مع القس برانسون" وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أميركي. وتابع "أتمنى أن يتصرف بعقلانية".

ورأى ترامب أن أكبر خطأ أقدمت عليه الولايات المتحدة هو الذهاب للشرق الأوسط "إنه مستنقع، خسرنا أكثر من ثمانية مليارات دولار، تصرفنا كالشرطة، جيشنا قام بأعمال شرطية كان يجب أن تفعلها دول أخرى، (...) حصلنا على الكثير من المدح لسحب الجنود، الناس يقولون أعيدوا جنودنا، هزمنا دولة الخلافة مئة في المئة".

وأضاف "حزب العمال الكردستاني هو عدو لدود لتركيا منذ زمن طويل، وربما سيكونون كذلك للأبد، خرجنا من هناك ولفترة من الزمن، وقمنا بإخراج بعض أخطر مقاتلي داعش من هناك ووضعناهم في أماكن آمنة" وتابع الرئيس الأميركي قائلا "إذا لم يقم الأكراد بحراسة هؤلاء فعلى الأتراك أن يفعلوا ذلك، أخذنا بعض مقاتلي داعش السيئين للتأكد من أنه لا يحدث شيء لهم وأخرجناهم من المنطقة، وأعتقد أننا فعلنا شيئا جيدا".

وأكد ترامب أن "عدد مقاتلي داعش في المنطقة بالآلاف، البعض منهم نقلناهم، ويجب أن يعودوا بالمناسبة إلى أوروبا، الكثير منهم من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لم يأتوا من بلادنا".

وذكر أنه طالب الدول الأوروبية باستعادة مقاتليها "أعطيناهم فرصة ثانية وثالثة وحتى رابعة كي يأخذوهم ليحاكموهم أو يفعلوا بهم ما يريدون، لم يريدوا أخذهم، إنهم يستغلون الولايات المتحدة سواء في التجارة أو الناتو".