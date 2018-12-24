ترامب يوجه انتقادات للاحتياطي الفيدرالي

وجه الرئيس دونالد ترامب الإثنين انتقادات جديدة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قائلا إنه "المشكلة الوحيدة" التي تواجه الاقتصاد الأميركي.

وكان ترامب قد حذر قبل حوالي أسبوع الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، إذ رفع مجلسه أسعار الفائدة ربع نقطة لتصبح بين نطاق 2.25 و2.5 مئوية.

أميركا.. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة

وانخفضت أسعار الأسهم في الولايات المتحدة مع افتتاح التداول يوم الإثنين بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والإغلاق الحكومي وتقارير عن مناقشة ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وكتب ترامب في تغريدة: "المشكلة الوحيدة التي يواجهها اقتصادنا هي الاحتياطي الفيدرالي. إنهم لا يشعرون بالسوق. إنهم لا يفهمون حروب التجارة الضرورية أو الدولار القوي أو حتى إغلاق الديمقراطيين للحكومة بسبب ملف الحدود. يشبه الاحتياطي الفيدرالي لاعب غولف قويا لا يمكنه التسجيل لأنه ليست لديه أي لمسة- لا يستطيع اللعب"!

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن قد صرح أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر ستة مصارف أميركية أكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية وأسبوع مضطرب في وول ستريت.

منوشن: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي

وقال منوشن: "ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات" في حين خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.