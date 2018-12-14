ترامب يوقع قانونا لتكريم السادات

وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا لتكريم الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.

وكان الكونغرس الأميركي مرر الصيف الماضي مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته.