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ترامب يوقع مرسوما يعاقب التدخل الأجنبي في الانتخابات

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مرسوما ينص على معاقبة التدخلات الأجنبية في الانتخابات الأميركية.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد ستتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات على الأفراد أو الدول التي تحاول التدخل في الانتخابات الأميركية.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في مؤتمر صحافي إن الأمر التنفيذي "يهدف إلى زيادة الجهود لمنع التلاعب الأجنبي في العملية السياسية".

وأكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس أن "الإجراء الجديد هو محاولة للرد على تدخل روسيا في انتخابات 2016 والتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى".

وأضاف "مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر رصدنا مؤشرات، ليس من روسيا فحسب، بل كذلك من الصين، ووسائل محتملة من إيران وحتى من كوريا الشمالية".

وكانت وزارة العدل الأميركية وجهت في تموز/يوليو الماضي اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية متعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

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