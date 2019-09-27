ترحيل إيرانية تحايلت على العقوبات الأميركية ضد طهران

قال محامي إيرانية حكم عليها سابقا في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية على طهران إنه تم إطلاق سراحها الثلاثاء ووصلت إلى بلادها يوم الأربعاء.

وحكم قاض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على نيغار غودسكاني (40 عاما) بالسجن 27 شهرا يوم الثلاثاء، لكنه قرر أنها أتمت عقوبتها بالنظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة.

وقال محاميها روبرت ريتشمان إن غودسكاني "أصبحت الآن حرة في إيران مع أسرتها".

وغودسكاني، المقيمة بشكل قانوني في أستراليا، اعتقلت بعد أن قال مدعون أميركيون إنها سعت إلى الحصول على تكنولوجيا الاتصالات الرقمية الأميركية عبر تقديم نفسها على أنها موظفة في شركة ماليزية.

وأشار المدعون إلى أنها كانت في الحقيقة ترسل التكنولوجيا إلى شركة الاتصالات الإيرانية "فناموج".

وقال محاميها إنه لا يعتقد أن ترحيلها جاء في إطار أي صفقة تبادل للسجناء مع إيران.