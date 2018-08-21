الولايات المتحدة ترحل حارس معسكر نازي سابق

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء ترحيل حارس سابق لمعسكر نازي إلى ألمانيا، بعد 14 عاما على إصدار قاض أميركي أمرا بطرده من الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترحيل ياكيف باليي (95 عاما) الذي كان يقيم في مدينة نيويورك، تم يوم الثلاثاء.

وبعد الحرب العالمية الثانية أخفى باليي تورطه في قتل يهود بمعسكر ترافنيكي في بولندا إبان احتلال النازي لها، ودخل الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بأنه كان مزارعا وعاملا بمصنع.

ورغم أن قاضيا أمر بترحيله في 2014، استمر باليي في الإقامة في منزله في منطقة كوينز لأن ما من بلد قبل باستقباله.

مصير باليي في ألمانيا لا يزال غامضا، في حين أشار الادعاء في السابق إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات له.