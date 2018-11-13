ترشيح سفير جديد لواشنطن في الرياض

رشح الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الجنرال المتقاعد جون أبي زيد لمنصب سفير الولايات المتحدة في السعودية، وفق ما كشفت مصادر لمراسل "الحرة" في البيت الأبيض.

وتولى أبي زيد عدة مناصب عسكرية، من بينها قائد القيادة الأميركية الوسطى في الفترة من 2003 إلى 2007. وكان مديرا لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية.

وهو حاليا "زميل زائر" في مركز هوفر في جامعة ستانفورد، ومستشار لشركة "جيه. بي أسوسييتس" المختصة في إدارة الأعمال. وقد حصل أبي زيد على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد.

ونقل مراسل "الحرة" في وزارة الدفاع الأميركية، جو تابت، عن مصادر مطلعة قولها، إن تعيين أبي زيد في هذا المنصب سيحمل دلالات استراتيجية جديدة في الخليج ولا سيما تجاه إيران.