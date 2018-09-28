ترشيح كافانو.. تصويت تمهيدي في مجلس الشيوخ

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي بشكل تمهيدي على ترشيح القاضي بريت كافانو الجمعة إلى المحكمة العليا وذلك غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها جنسيا.

خلال جلسة الاستماع الخميس أصر كافانو والباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد على موقفيهما أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ.

واستمعت اللجنة الى الطرفين على مدى ساعات في جلسة سيكون لها صدى تاريخي وتمت في أجواء من التوتر غير المعهود كما تمت إعادة بثها أمام ملايين المشاهدين.

وتعتزم لجنة العدل المؤلفة من 11 جمهوريا و10 ديموقراطيين أن تتخذ قرارها الجمعة لتنقل توصيتها إلى مجلس الشيوخ حيث سيتم التصويت بحضور كامل الأعضاء في الأيام التالية.

ويملك الجمهوريون غالبية محدودة من 51 مقعدا في مقابل 49 للديموقراطيين.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل أمام صحافيين "سنصوت صباح الجمعة ونمضي قدماً".

أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن ترددهم في القضية بعد جلسة الاستماع الخميس بينما أعرب الديموقراطيون مرات عدة عن الأسف لعدم تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" من التحقيق حول ادعاءات بلازي فورد.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إنه يمكن أن يعدل عن ترشيح كافانو إذا اقتنع برواية بلازي فورد لكنه أعاد مساء الخميس التأكيد على دعمه قائلا على تويتر "شهادته كانت قوية وصادقة ومثبتة"، ودعا مجلس الشيوخ إلى التصويت في أسرع وقت.

ومجلس الشيوخ مكلف بحسب الدستور إعطاء الضوء الأخضر للمرشحين إلى المحكمة العليا والذين يظلون في مناصبهم مدى الحياة ويبتّون في قضايا اجتماعية شائكة كالحق في الاجهاض وزواج المثليين وتشريع الأسلحة النارية.