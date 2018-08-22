البنتاغون: ترشيح ماكنزي لرئاسة القيادة المركزية

رشح الرئيس دونالد ترامب اللفتنانت جنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي، لرئاسة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" التي تشرف على النشاطات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، وفق ما أعلن البنتاغون الأربعاء.



وفي حال صادق مجلس الشيوخ على التعيين، فسيخلف ماكنزي القائد الحالي الجنرال جوزيف فوتيل الذي يعتقد أنه سيحال إلى التقاعد.

وسيضيف المنصب الجديد نجمة رابعة إلى رتبة ماكنزي الذي يشغل حاليا مدير هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، وكان قد ظهر عدة مرات خلال مؤتمرات صحفية في الأشهر الأخيرة.



وتقسم المؤسسة العسكرية الأميركية العالم إلى قيادات متعددة، و"سنتكوم" مسؤولة عن مناطق حرب ساخنة عدة في أفغانستان والعراق وسورية واليمن والخليج.