المعارضة السودانية تجتمع بالمجلس الانتقالي

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تسمية خمسة أشخاص للمشاركة السبت في أول اجتماع للجنة المشتركة مع المجلس العسكري للتفاوض بشأن هياكل السلطة الانتقالية.

وأكدت قوى المعارضة استمرار مطالبتها بسلطة مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات، ومجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري محدود وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة وبرلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية.

وأشارت إلى استمرار الاعتصام حتى إقامة سلطة مدنية انتقالية.

ودعا قادة الجيش إلى فترة انتقالية مدتها سنتان يحتفظ فيها الجنرالات بالسلطة ويمنحون السلطات التنفيذية فقط للمدنيين.

وكان المتظاهرون قد استأنفوا المفاوضات مع الجيش الأربعاء، بعد استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري من مناصبهم استجابة لمطالب المحتجين.